Khởi tố hai vụ chôn lấp, đổ trái phép chất thải xây dựng ở Hưng Yên

Ngày 25/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra mạnh mẽ, kéo theo lượng lớn chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công các công trình dân dụng, khu đô thị.

Theo quy định của pháp luật, chất thải xây dựng, bùn đất đào móng phải được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy trình trước khi tái sử dụng hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng. UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quy định nghiêm cấm hành vi đổ thải trái phép ra môi trường.

Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật còn hạn chế và nhằm giảm chi phí, một số cá nhân, chủ đầu tư, nhà thầu đã cố tình chôn lấp, đổ trái phép chất thải xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Ngày 1/12/2025, lực lượng chức năng phát hiện Thiều Ngọc Hân (SN 1987, trú tại xã Mễ Sở, Hưng Yên) chôn lấp trái phép bùn, đất đào móng, gạch vỡ và xỉ thải tại cánh đồng thôn Tầm Tang. Đối tượng khai mua chất thải từ các công trình xây dựng để san lấp ruộng, trồng cây cảnh.

Ngày 2/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện Vũ Minh Chung (SN 1985, trú tại xã Bắc Thụy Anh, Hưng Yên) chôn lấp gạch vỡ tại khu vực thi công dự án hạ tầng dân cư thôn Trung Tỉnh, xã Thái Thụy. Chung khai mua gạch vỡ làm đường tạm nhằm giảm chi phí thi công.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội Gây ô nhiễm môi trường, theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Việc xử lý nghiêm các vụ việc nhằm cảnh báo, răn đe các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong chấp hành quy định về quản lý, thu gom và xử lý chất thải xây dựng, góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.