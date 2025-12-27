Khởi tố người đàn ông thuê xe tải đổ chất thải rắn ra môi trường

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với P.V.Đ, trú tại thôn Thái Hạc, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó ngày 17/11, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Vũ Phúc phát hiện 3 xe ô tô tải đang đổ chất thải rắn xây dựng gồm gạch, đá, bùn, sắt, đất lẫn các loại tạp chất chưa qua phân loại, trực tiếp xuống khu đất trống giáp lề đường thuộc địa phận tổ dân phố Thanh Miếu, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên.

Xe tải do ông Đ. thuê đổ chất thải ra môi trường (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định. Các lái xe khai nhận được ông P.V.Đ. thuê chở.

Quá trình làm việc, ông P.V.Đ. khai nhận không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải. Khu đất mà ông Đ. đổ chất thải không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải. Chất thải tại đây chủ yếu là trạc phá dỡ, gồm các thành phần nguy cơ ô nhiễm như bùn, kim loại...

Ngoài ra, các lái xe cũng khai nhận được ông Đ. thuê chở chất thải rắn xây dựng từ công trình về đổ vào một số khu vực khác.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hành vi đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường gây bức xúc trong dư luận, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.