Lập 21 tài khoản mạng xã hội để lừa đảo bán gà chọi, chim cảnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, công an tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo khi giao dịch mua bán gà chọi, gà cảnh, chim cảnh qua mạng xã hội. Đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo, TikTok với tên “Chọi Dòng Cưa Đè”, “Trại Gà Rừng HB”, “Gia Đình Là Tất Cả” để đăng tải hình ảnh, video quảng cáo bán gà, chim cảnh.

Hoàng Văn An lập 21 tài khoản mạng xã hội, 8 tài khoản ngân hàng để lừa đảo tiền của những người mua gà chọi, chim cảnh (Ảnh minh họa: Ánh Dương).

Khi có khách đặt mua, đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng, sau đó mới gửi hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, kẻ này lập tức cắt đứt liên lạc, chặn mọi kết nối và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Quá trình điều tra, công an xác định Hoàng Văn An là đối tượng thực hiện hành vi trên. Do không có việc làm ổn định nên An tham gia các hội nhóm để tìm người có nhu cầu mua gà, chim cảnh.

An đã lập 21 tài khoản mạng xã hội, 8 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng của nhiều người, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua sự việc, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mua bán trên mạng xã hội. Người dân cần thận trọng khi giao dịch trực tuyến, tuyệt đối không chuyển tiền trước cho người bán không rõ nhân thân, lai lịch.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất