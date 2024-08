Lãnh đạo huyện ở Cà Mau nói gì về việc Nam Thư gửi đơn tố giác tội phạm?

Ngày 9/8, thông tin với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, công an huyện này vừa qua có nhận đơn tố giác người có hành vi vu khống, xâm phạm danh dự với diễn viên Nam Thư.

"Sau khi nhận đơn và rà soát, người được cho là bị phía diễn viên Nam Thư tố giác không còn cư trú ở địa phương đã lâu", lãnh đạo huyện Đầm Dơi nói và cho biết công an huyện đã xử lý, phản hồi thông tin lại cho người gửi đơn.

Nam Thư tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 5/8 (Ảnh: Bích Phương).

Trước đó, tại buổi gặp báo chí ngày 5/8, phía diễn viên Nam Thư cho biết đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, địa phương, trong đó có Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) để tố giác những người có hành vi vu khống, xâm phạm danh dự của cô.

Diễn viên Nam Thư cho biết những tin đồn cho rằng cô có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình, đe dọa người khác, không trả tiền thuê homestay,... là sai sự thật.

Ngoài Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau), nữ diễn viên còn lập vi bằng, gửi đơn đến cơ quan chức năng khác như: Công an quận 10 (TPHCM), Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, UBND huyện Đức Trọng, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng),...