Công an quận 10 điều tra đơn tố giác tội phạm của Nam Thư

Ngày 6/8, Công an quận 10, TPHCM, đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nữ diễn viên Nam Thư. Đơn vị đang phân loại, xác minh để xử lý đơn theo quy định pháp luật.

Ngoài Công an quận 10, nữ diễn viên còn lập vi bằng, gửi đơn đến cơ quan chức năng khác như: Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau), Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, UBND huyện Đức Trọng, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng),...

"Chúng tôi đang xem xét các hành vi vi phạm của các đối tượng như: Lợi dụng uy tín của người nổi tiếng để tống tiền, chiếm đoạt tài sản; hành vi vu khống, xâm phạm danh dự; hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận mạng xã hội để xâm phạm lợi ích, quyền lợi cá nhân của người khác", luật sư của Nam Thư nói tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 5/8.

Nam Thư tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 5/8 (Ảnh: Bích Phương).

Cũng tại buổi gặp gỡ trên, Nam Thư cho biết những tin đồn cho rằng cô có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình, đe dọa người khác, không trả tiền thuê homestay... là sai sự thật. Phía nữ diễn viên cũng công bố lịch trình cá nhân và các bằng chứng phản bác những thông tin từ phía một tài khoản Facebook tên Z.D. đã đưa ra trước đó.

"Tôi chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện với người sử dụng tài khoản Facebook Z.D. Tôi và anh T.T.L. là mối quan hệ bạn bè. Ba năm qua, tôi thường xuyên đến homestay của anh L. để lưu trú cùng người yêu, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi khẳng định tôi và anh L. không có mối quan hệ tình cảm, yêu đương", Nam Thư nói.

Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học trò và khán giả sau quãng thời gian ồn ào vừa qua. Phía Nam Thư cũng công bố kết quả xét nghiệm của nữ diễn viên và khẳng định tin đồn cô sử dụng chất kích thích là thông tin sai sự thật.

Đại diện công ty của Nam Thư cho biết thêm, những tin đồn đời tư ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và danh dự nữ diễn viên. Ước tính đến hiện tại, Nam Thư thiệt hại hàng tỷ đồng vì bị hủy hợp đồng quảng cáo, ghi hình gameshow...