Làm giả thông báo thuế, cựu cán bộ chi tiền tỷ “chạy” án

Ngày 27/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Nhân (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 8 cũ) 7 năm tù về tội Đưa hối lộ. Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Trường Vũ (cựu cán bộ công an) bị phạt 6 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, bà Trương Thị H. và ông Nguyễn Văn P. làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế nên quen biết với Nhân. Khoảng tháng 2/2017, bà H. nhờ bị cáo làm thủ tục để công ty được sử dụng hóa đơn đặt in.

Nhân đã làm giả 2 thông báo thuế của Chi cục Thuế quận 8, đưa cho ông P. nộp thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (cũ) thụ lý, ông Phạm Văn Ngoan được phân công giải quyết.

Đầu tháng 4/2017, Nhân nhận giấy triệu tập, được yêu cầu đến Công an quận 8 làm việc về hành vi làm giả thông báo thuế.

Qua giới thiệu, ngày 6/4/2017, Nhân gặp Vũ và nhờ giúp đỡ để không bị xử lý hình sự. Vũ đã đến Công an quận 8 gặp Ngoan đặt vấn đề “giúp” Nhân và được đồng ý, sau đó báo lại cho Nhân.

Ngày 11/4/2017, Nhân đưa cho Vũ 1,6 tỷ đồng. Vũ giữ lại một phần, còn 1,5 tỷ đồng đưa cho Ngoan để lo việc.

Để giúp Nhân không bị xử lý hình sự, Ngoan soạn sẵn biên bản ghi lời khai với nội dung sai sự thật, thể hiện Nhân không biết 2 thông báo thuế là giả, rồi đưa cho Nhân ký và viết bản tự khai theo nội dung này.

Cuối tháng 4/2017, Ngoan gặp Nhân, thông báo đã “giải quyết xong”, đồng thời yêu cầu Nhân mua một chiếc điện thoại. Nhân đã đưa thêm 20 triệu đồng cho Ngoan.

Ngày 19/5/2017, Công an quận 8 khởi tố vụ án hình sự về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau đó, Nhân thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi phạm tội và tố cáo Vũ đã nhận tiền để nhờ Ngoan giúp mình tránh bị xử lý hình sự.

Sự việc bị phát hiện, Vũ nộp lại toàn bộ số tiền 1,6 tỷ đồng. Riêng Phạm Văn Ngoan, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố về tội Nhận hối lộ, nhưng đã bỏ trốn nên bị truy nã.