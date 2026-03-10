Một phụ nữ ở TPHCM bị lừa hơn 600 triệu đồng khi "chạy" tại ngoại cho chồng

Ngày 10/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quý Hải (SN 1985, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, cuối năm 2023, chồng chị N.T.H. (trú TPHCM) bị Công an thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An bắt tạm giam do liên quan đến một vụ đánh bạc.

Thông qua các mối quan hệ, chị H. nghe tin Hải có thể xin từ tạm giam sang tại ngoại nên đã liên hệ. Ngày 28/12/2023, chị H. ra Nghệ An gặp Hải, trình bày nguyện vọng nhờ giúp lo cho chồng được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Bị cáo Nguyễn Quý Hải tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Hải cam đoan giúp được chị H., sau một tuần chồng chị này có thể rời trại giam. Chị H. chuyển 100 triệu đồng đặt cọc cho Hải.

Ngày 10/1/2024, Hải thúc giục chị H. chuyển tiền để “lo công việc”. Người phụ nữ này tiếp tục chuyển cho Hải 520 triệu đồng.

Sau một tuần như Hải cam kết, chị H. di chuyển gần 1.500km ra Nghệ An đón chồng nhưng Hải nói cần phải chờ thêm vài ngày. Đến ngày hẹn, vẫn không thấy chồng được thay đổi biện pháp ngăn chặn, chị H. nghi ngờ bị Hải lừa. Lúc này, người đàn ông mới thừa nhận hành vi của mình nhưng tiền nhận từ chị H. đã tiêu xài hết.

Nguyễn Quý Hải xin khất nợ, cam kết trả hết tiền nhưng không thực hiện nên tháng 8/2025, chị H. đã tố cáo hành vi lừa đảo của người đàn ông này đến công an.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Quý Hải còn lừa một nạn nhân ở Nghệ An và một nạn nhân ở Đà Nẵng. Tổng số tiền Hải chiếm đoạt của 3 nạn nhân là hơn 1,1 tỷ đồng.

Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hết thiệt hại cho các bị hại.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Quý Hải 12 năm tù về tội danh trên. Tổng hợp với bản án 39 tháng tù về tội Đánh bạc trong phiên xử ngày 29/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn (cũ), bị cáo Hải phải chấp hành 15 năm 3 tháng tù.