Kiểm tra quán karaoke phát hiện đối tượng đánh bạc online hơn nửa tỷ đồng

Ngày 19/9, Công an phường Hoa Lư, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng đánh bạc online tại quán karaoke với số tiền gần 600 triệu đồng.

Đối tượng Trần Huy Nam đánh bạc online với số tiền lên đến gần 600 triệu đồng (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Trước đó, lực lượng Công an phường Hoa Lư kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke M.A. trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện Trần Huy Nam (SN 2004, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có hành vi sử dụng điện thoại di động cá nhân để đánh bạc online.

Công an xác định, các ngày từ 13 đến 16/9, Trần Huy Nam đã đánh bạc online dưới hình thức tài xỉu, với tổng số tiền sử dụng cho hoạt động đánh bạc là gần 600 triệu đồng.

Công an phường Hoa Lư đã bàn giao Trần Huy Nam cho Công an phường Nam Hoa Lư tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.