Kiểm tra ma túy hàng trăm công nhân và tài xế tại khu công nghiệp ở TPHCM

Sáng 25/5, Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) kiểm tra ma túy đối với các tài xế của Công ty Heo Vàng.

Lực lượng công an đã lấy mẫu xét nghiệm ma túy của 42 người, kết quả đều âm tính.

Công an kiểm tra ma túy đối với các tài xế (Ảnh: Công an cung cấp).

Ba ngày trước, Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần cũng tổ chức xét nghiệm ma túy cho 165 công nhân của công ty Hison Vina, kết quả đều âm tính.

Trước đó vào ngày 4/5, Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra ma túy các tài xế chở hàng cho một công ty trong khu công nghiệp. Qua đó, công an phát hiện Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, quê Đồng Nai) dương tính với ma túy đá.

Qua đấu tranh, Hưng khai nhận đã sử dụng ma túy cùng 3 tài xế khác nên lực lượng công an đã mời những người này lên làm việc và tất cả đã khai nhận hành vi.

42 tài xế được xét nghiệm vào sáng 25/5 đều cho kết quả âm tính (Ảnh: Công an cung cấp).

Khu công nghiệp Sóng Thần thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) là địa bàn giáp ranh và cũng là nơi làm việc của hàng chục nghìn công nhân. Nhiều năm qua, đây là khu vực được đánh giá có tình hình an ninh trật tự phức tạp.

Thời gian tới, Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra ma túy đối với tài xế, công nhân đang làm việc tại đây.