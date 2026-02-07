Không cho chồng mua rượu, vợ bị tạt xăng đốt

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ R.C. (SN 1977, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng R.C. và vợ làm việc tại xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi). Đêm 20/6/2025, C. uống rượu cùng cháu vợ ở nhà. Thấy hết rượu nên C. đi mua thêm liền bị vợ ngăn cản rồi xảy ra cãi vã.

Đối tượng R.C. bị bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Lúc này C. cầm can xăng hơn 4 lít đổ xuống nền nhà và tạt trực tiếp vào người vợ. Do vợ ngồi gần bếp đang cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Vụ việc làm vợ của C. và cháu vợ bị bỏng rất nặng. Sau khi gây án, C. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định đây là vụ án có tính chất dã man, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai quyết tâm truy bắt C..

Sau nhiều tháng truy tìm, trinh sát phát hiện và bắt giữ C. khi đối tượng này xuất hiện tại địa bàn xã Chư Puh (tỉnh Gia Lai).