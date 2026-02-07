Một người bị xử lý khi xúc phạm Trung tá CSGT hy sinh tại Thái Nguyên

Ngày 7/2, Công an xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, đã lập biên bản xử lý một trường hợp có hành vi xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 5/2, Công an xã Vô Tranh phát hiện mạng xã hội Facebook có tài khoản của ông N.P.T. (60 tuổi) bình luận khiếm nhã, mang tính xúc phạm vào một bài viết chia sẻ vụ việc Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Công an làm việc với ông T. (Ảnh: Công an Vô Tranh).

Sau khi xác minh, công an xã đã làm việc với ông N.P.T. theo quy định.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 11h35 ngày 4/2, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc lộ 1B (đoạn thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều).

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 20C-211.76 do Trần Đức V. (23 tuổi, trú phường Quan Triều) điều khiển (hướng Lạng Sơn - Hà Nội) không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, đã tông vào tổ công tác, dẫn tới va chạm làm Trung tá Hải tử vong tại hiện trường.