Công an khống chế thanh niên nhiễm SARS-CoV-2 cầm dao đe dọa phụ nữ

Dân trí Khi đang cầm dao khống chế người phụ nữ trên quốc lộ 50 (quận 8, TPHCM), Tín bị 3 cán bộ công an quật ngã. Đối tượng này dương tính với chất ma túy, nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 11/8, Công an quận 8 đã trao giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM cho 3 cán bộ Công an phường 6, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 23/7, Công an phường 6 nhận được tin báo của người dân về việc một đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" cầm dao đe dọa một phụ nữ trên quốc lộ 50.

Đại diện Công an quận 8 trao giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM cho 3 cán bộ Công an phường 6.

Ngay sau đó, Trung tá Trần Quốc Đạt, Trưởng Công an Phường 6, cùng tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Mặc dù tổ công tác kiên trì thuyết phục nhưng đối tượng vẫn hung hãn đe dọa người phụ nữ và lực lượng chức năng.

Lợi dụng nam thanh niên mất cảnh giác, Trung tá Đạt cùng 2 đồng nghiệp nhanh chóng áp sát, khống chế và giải cứu nạn nhân.

Nam thanh niên này tên Trương Quốc Tín, 31 tuổi, quê Kiên Giang, dương tính với chất ma túy, dương tính với SARS-CoV-2.

"Do đối tượng sống lang thang và dương tính với SARS-CoV-2 nên chúng tôi đã đưa vào cơ sở cách ly để điều trị theo quy định", đại diện Công an quận 8 cho hay.

Trong quá trình khống chế đối tượng, tổ công tác thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh nên qua 5 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

