Khởi tố vụ đánh hội đồng nữ sinh lớp 10, đăng video lên Facebook

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng, quay video đưa lên mạng xã hội xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (tổ 8, phường Xuân Hòa, Phú Thọ), ngày 22/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (SN 2010) và Lê Dương Bảo Ngọc (SN 2010) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hai nữ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 20/5, công an phát hiện tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường.

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc trong dư luận.

Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ diễn biến và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, chiều 19/5 tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, bốn đối tượng gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Lê Dương Bảo Ngọc, N.K.L. và N.T.H. có hành vi túm tóc, đánh, tát liên tiếp vào em V.N.K. (học sinh lớp 10).

Toàn bộ diễn biến vụ việc được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó phát tán lên mạng xã hội Facebook.

Hậu quả, em K. bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Em V.N.K. (học sinh lớp 10) bị đánh hội đồng, quay video đưa lên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip: CA).

Công an nhận định hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội. Việc này còn làm gia tăng nguy cơ hình thành tâm lý a dua, bắt chước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.