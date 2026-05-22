Khởi tố người đàn ông bôi máu vào công an, dọa "cho lây HIV"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Việt (40 tuổi, trú thôn Minh Hậu, xã Tiên Minh, Hải Phòng) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo báo cáo của Công an xã Tiên Minh, khoảng 6h ngày 16/5, tại quán ăn sáng đầu cầu Hoàng Đông, thôn Bình Huệ, Việt sau khi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn với anh Phạm Văn T. (44 tuổi, trú thôn Kỳ Vỹ Hạ).

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Minh biểu dương Công an xã đã có thành tích xuất sắc xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ (Ảnh: Xã Tiên Minh).

Trong lúc xô xát, Việt dùng ghế nhựa đánh anh T. gây thương tích.

Sau khi nhận tin báo, tổ công tác Công an xã Tiên Minh nhanh chóng có mặt để xác minh, xử lý vụ việc.

Quá trình làm việc tại Trạm y tế số 3 xã Tiên Minh, Việt có biểu hiện say rượu, liên tục chửi bới, chống đối và hành hung lực lượng thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, đối tượng dùng máu của mình bôi lên tay cán bộ công an, đe dọa bị nhiễm HIV và nhiều lần tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong quá trình khống chế, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến bị đạp vào mắt phải, gây phù nề, xuất huyết giác mạc và sưng bờ mi. Đại úy Phạm Huy Hoàng bị tát liên tiếp vào mặt, dẫn đến sưng đỏ vùng má phải.

Sau vụ việc, các cán bộ chiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, Phạm Huy Hoàng và Nguyễn Văn Nam phải đến Bệnh viện Công an TP Hải Phòng để uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Lực lượng Công an xã Tiên Minh đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng để phục vụ điều tra.