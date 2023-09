Khởi tố Tổng giám đốc và 21 nhân viên dàn cảnh bán dự án "ma" tại Đồng Nai

Ngày 10/9, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với 22 người thuộc Công ty Cổ phần xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc).

Những người này liên quan đến vụ việc núp bóng doanh nghiệp bất động sản bán dự án "ma" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

22 đối tượng là thành phần chủ chốt của công ty, gồm Tổng giám đốc Nguyễn Văn An (27 tuổi), các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, "diễn viên" đóng giả khách hàng mua bất động sản trong sự kiện bán dự án "ma" tại huyện Trảng Bom.

Tổng giám đốc công ty Lộc Phúc Nguyễn Văn An bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Tường là chủ công ty Lộc Phúc, là chủ mưu điều hành mọi hoạt động công ty.

Chiều 31/8, hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia thành nhiều tổ công tác, ập vào kiểm tra sự kiện mở sàn giao dịch tại một "dự án ma" thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom của Công ty Lộc Phúc. Hơn 20 người, trong đó có Nguyễn Văn An, bị tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ ngày 31/8 đến nay đã có 60 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền lên đến trên 70 tỷ đồng.