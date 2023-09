Đồng Nai: Triệt phá nhóm vẽ dự án "ma", lừa khách mua đất

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang Công ty Lộc Phúc (trụ sở tại quận Tân Bình, TPHCM) do Nguyễn Văn An (27 tuổi) làm Tổng giám đốc, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác trinh sát quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện công ty này có hành vi lập dự án ảo trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng.

Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã phù phép vẽ sơ đồ biến thành dự án, rồi thổi giá lên hơn chục lần so với giá trị thực tế.

Hàng chục nhân viên công ty Phúc Lộc được mời về trụ sở công an để lấy lời khai (Ảnh: Công an cung cấp).

Để việc lừa đảo thành công, công ty đã tổ chức hệ thống phân công, phân cấp quản lý hàng trăm nhân viên rất chặt chẽ, soạn kịch bản phân vai cụ thể, chi tiết cho từng nhân viên đưa nạn nhân vào "tròng" nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong số những nhân viên được công ty thuê lừa khách hàng có rất nhiều sinh viên.

Sáng 31/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom chia thành nhiều tổ công tác, ập vào kiểm tra sự kiện mở "sàn giao dịch" tại một "dự án ma" thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đấu tranh, làm rõ.

Đồng thời lúc này, tổ công tác khác phối hợp Công an TPHCM khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc tại quận Tân Bình. Cơ quan chức năng đã niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, 2 ô tô 4 chỗ ngồi; 5 ô tô loại 52 chỗ và số lượng tiền mặt để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.