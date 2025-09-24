Kẻ xăm trổ đánh thai phụ: Hình ảnh xã hội xấu xí vì côn đồ đường phố
(Dân trí) - Hỏi mua mì tôm lúc rạng sáng và được báo giá 10.000 đồng/gói, thanh niên xăm trổ chửi bới cho rằng bán giá đắt rồi lao vào đánh thai phụ, hành vi côn đồ của người này bị độc giả Dân trí lên án.
Ngày 23/9, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến thuộc tỉnh này) đến làm việc do có hành vi hành hung một phụ nữ đang mang thai.
Người bị đánh là chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa), đang mang thai tháng thứ 4.
Quí lao vào đánh thai phụ N. vì cho rằng mì tôm khoai tây chị này bán 10.000 đồng/gói là... quá đắt.
Bạn đọc Anh Bằng bày tỏ: "Sao giờ lắm kẻ du côn thế, động tý là chửi bới, đánh người...".
Đồng quan điểm, bạn đọc Thiên Lương cho rằng: "Cần trừng trị những tên côn đồ thế này ngay tức khắc, để răn đe vì hình ảnh xã hội ngày càng xấu xí đi vì những tên côn đồ đường phố".
"Không thoát được luật pháp đâu... cứ đợi đấy", độc giả Nguyễn Bảo Tiến bình luận.
Còn bạn đọc Nguyễn Khánh Hiệu phân tích: "Thử hỏi người bán hàng có dấu hiệu chặt chém hay không? Tôi chỉ thấy hành vi của người mua hàng là không thể chấp nhận được".
Trước ý kiến này, bạn đọc Minh Sinh Nguyen bình luận: "Khách hỏi giá, người ta báo giá không mua thì thôi, có phải ăn rồi đòi tiền ép trả đâu mà bảo người ta chặt chém".
"Mì có nhiều loại mà bạn. Có gói 20.000-30.000 đồng luôn bạn ơi. Thường tạp hóa người ta bán không như quán ăn đâu mà chặt chém", bạn đọc Quang Nguyễn chia sẻ.
Tài khoản BENZ hài hước: "Cho vào trại, một ngày phát cho 2 gói mì tôm, sau thời gian thi hành án sẽ biết mình là ai".
Nhiều bạn đọc Dân trí mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối với hành vi của Trần Triệu Qúi.
Bạn đọc Tuong Nguyen đề nghị: "Thanh niên này có hành động côn đồ, với lời lẽ hăm dọa chắc phía sau thanh niên còn băng nhóm giang hồ ăn chơi, mong công an triệt xóa nhanh những thành phần này để xã hội yên bình".
"Rất mong cơ quan chức năng khởi tố và nghiêm trị hành vi côn đồ, những thành phần này nên loại ra đời sống xã hội thời gian để huấn cải", bạn đọc hung nguyen dai mong muốn.
Khoảng 2h10 ngày 21/9, Quí ghé vào cửa hàng của chị N. trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để hỏi mua mì tôm. Chị N. trả lời 10.000 đồng/gói và bị Quí phàn nàn mì bán quá đắt.
Nghe khách nói vậy, chị N. đáp: "Hồi giờ giá vậy chứ không đắt đâu". Lúc này, Quí dọa đá vào đầu rồi chạy tới đạp vào vùng bụng của chị N. và mẹ chị N. chạy lại can ngăn cũng bị Quí đá vào người. Vừa hành hung, Quí vừa thách thức: "Mày biết tao là ai không?".
Chưa dừng lại, Quí ném dép vào người chị N. rồi mới bỏ đi. Bị tấn công, chị N. phải nhập viện theo dõi.
Chị N. khẳng định mình bán mì tôm khoai tây giá 10.000 đồng/gói là không đắt và mức giá này đã duy trì lâu nay. Đồng thời, chị mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc để gia đình chị được yên ổn làm ăn.
Khi bị cơ quan công an triệu tập đến làm việc, Trần Triệu Quí thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.