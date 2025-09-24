Kẻ xăm trổ đánh thai phụ: Hình ảnh xã hội xấu xí vì côn đồ đường phố

Ngày 23/9, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến thuộc tỉnh này) đến làm việc do có hành vi hành hung một phụ nữ đang mang thai.

Người bị đánh là chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa), đang mang thai tháng thứ 4.

Cho rằng mì tôm 10.000 đồng/gói là đắt, người đàn ông xăm trổ chửi bới và đánh thai phụ (Ảnh: Cắt từ clip).

Quí lao vào đánh thai phụ N. vì cho rằng mì tôm khoai tây chị này bán 10.000 đồng/gói là... quá đắt.

Bạn đọc Anh Bằng bày tỏ: "Sao giờ lắm kẻ du côn thế, động tý là chửi bới, đánh người...".

Đồng quan điểm, bạn đọc Thiên Lương cho rằng: "Cần trừng trị những tên côn đồ thế này ngay tức khắc, để răn đe vì hình ảnh xã hội ngày càng xấu xí đi vì những tên côn đồ đường phố".

"Không thoát được luật pháp đâu... cứ đợi đấy", độc giả Nguyễn Bảo Tiến bình luận.

Còn bạn đọc Nguyễn Khánh Hiệu phân tích: "Thử hỏi người bán hàng có dấu hiệu chặt chém hay không? Tôi chỉ thấy hành vi của người mua hàng là không thể chấp nhận được".

Hành vi côn đồ của đối tượng Quí bị nhiều người lên án gay gắt (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước ý kiến này, bạn đọc Minh Sinh Nguyen bình luận: "Khách hỏi giá, người ta báo giá không mua thì thôi, có phải ăn rồi đòi tiền ép trả đâu mà bảo người ta chặt chém".

"Mì có nhiều loại mà bạn. Có gói 20.000-30.000 đồng luôn bạn ơi. Thường tạp hóa người ta bán không như quán ăn đâu mà chặt chém", bạn đọc Quang Nguyễn chia sẻ.

Tài khoản BENZ hài hước: "Cho vào trại, một ngày phát cho 2 gói mì tôm, sau thời gian thi hành án sẽ biết mình là ai".

Tại cơ quan công an, Quí thừa nhận hành vi vi phạm của mình (Ảnh: Công an phường Tuy Hòa).

Nhiều bạn đọc Dân trí mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối với hành vi của Trần Triệu Qúi.

Bạn đọc Tuong Nguyen đề nghị: "Thanh niên này có hành động côn đồ, với lời lẽ hăm dọa chắc phía sau thanh niên còn băng nhóm giang hồ ăn chơi, mong công an triệt xóa nhanh những thành phần này để xã hội yên bình".

"Rất mong cơ quan chức năng khởi tố và nghiêm trị hành vi côn đồ, những thành phần này nên loại ra đời sống xã hội thời gian để huấn cải", bạn đọc hung nguyen dai mong muốn.