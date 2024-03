Khởi tố tài xế xe máy "diễn xiếc" trên Đại lộ Thăng Long

Ngày 5/3, thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thái Sơn (27 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chiều 18/2, Sơn lấy xe máy biển số 37B1-465.xx của anh P.V.T. (SN 1986, quê Nghệ An) để đi chơi và đi vào Đại Lộ Thăng Long từ lối hầm chui Trung Hòa.

Nghi phạm Bùi Thái Sơn (Ảnh: N.Q.).

Quá trình di chuyển, Sơn lái xe đi vào làn đường dành cho ô tô tại cao tốc Láng Hòa Lạc. Đến đoạn đường thuộc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), Sơn nằm úp trên xe máy, chạy với tốc độ 70km/h trong suốt 2km.

Đến lỗi rẽ đường gom ra đường 70 nối vào đường Tây Mỗ, Sơn mới ngồi dậy điều khiển xe máy như bình thường. Hành vi này của Sơn bị người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, Sơn còn khai nhận từng thực hiện hành vi tương tự vào chiều 23/6 tại đường gom Đại lộ Thăng Long.