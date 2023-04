Khởi tố tài xế drift ô tô trước Nhà hát Lớn Hà Nội

Ngày 21/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng (39 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Ngọc Thắng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 17/4, Công an phường Tràng Tiền thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện ô tô hiệu Nissan do Thắng điều khiển có dấu hiệu vi phạm.

Xế hộp này chạy với tốc độ cao, rú ga, drift nhiều vòng quanh vòng xuyến trước Nhà hát Lớn Hà Nội, gây mất an ninh trật tự.

Tổ công tác sau đó yêu cầu tài xế dừng xe, xuống làm việc nhưng Thắng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Ngày hôm sau, Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập Nguyễn Ngọc Thắng đến trụ sở công an để điều tra.