Ô tô "biểu diễn" drift trước Nhà hát Lớn bị cảnh sát tạm giữ

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 18/4, lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết đơn vị đã mời tài xế Nguyễn Ngọc T. (SN 1984, ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) lên trụ sở làm việc.

Hình ảnh chiếc ô tô drift trước Nhà hát Lớn (Ảnh cắt từ clip).

T. được xác định là người đã lái xe ô tô với tốc độ cao và "biểu diễn" drift xung quanh vòng xuyến trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trước đó, rạng sáng các ngày 16 và 17/4, T. điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu Nissan, mang BKS 30H-694.XX, chạy drift gây náo loạn khu vực nhà Hát Lớn Hà Nội.

Lái xe T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

"Tại cơ quan công an, bước đầu T. khai nhận hành vi vi phạm. Chiếc xe ô tô của anh này đã bị tạm giữ. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc", lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm, thông tin.

Video ghi lại vụ việc này xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội hôm 17/4, cho thấy hình ảnh chiếc ô tô BKS 30H-694.XX di chuyển quanh khu vực vòng xuyến trước Nhà hát lớn Hà Nội.

Tài xế ô tô đã chạy với tốc độ cao, thực hiện động tác drift nhiều lần tại đây trước khi rời khỏi khu vực.