Khởi tố phó giám đốc cưỡng đoạt tiền của người thuê mặt bằng Cảng Trân Châu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết Nguyễn Văn Nam (SN 1967, trú tại số 39 đường Núi Ngọc, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) cùng đồng bọn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thuê mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Cảng Trân Châu.

Cảng Trân Châu (Ảnh: Báo Hải Phòng).

Sau khi hợp đồng được ký kết, Nam bị cáo buộc đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như đe doạ sẽ cho đơn vị khác thuê, đóng cảng không cho tàu cập bến, gây sức ép buộc các bên chi thêm tiền ngoài hợp đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hiện còn một số doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân bị hại chưa đến trình báo hoặc phối hợp làm việc với cơ quan điều tra. Công an TP Hải Phòng đề nghị các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (số 41 Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng; điện thoại 02253.951.966) hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Sơn (điện thoại 0931.516.186) để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.