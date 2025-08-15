Khởi tố "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Sáng 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Thị Vân (SN 1989, ở phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Vân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024, lợi dụng việc một số người dân có mong muốn tất toán khoản vay với tổ chức tài chính có lãi suất cao, Vân đã đưa ra thông tin gian dối là có thể hỗ trợ họ làm thủ tục tất toán khoản vay mà không bị mất tiền lãi, để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Vân.

Nhà chức trách cho biết, từ đó đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 200 triệu đồng từ các bị hại.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân nào đã bị Phan Thị Vân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nêu trên thì liên hệ ngay với Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, hoặc gọi đến số điện thoại: 0989755095 (Điều tra viên Hoàng Quý Dương) để được giải quyết theo quy định.