Khởi tố nữ giám đốc bán hàng nghìn tấn muối i-ốt giả

Ngày 12/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Bà Văn Thị Ơn là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng chuyên sản xuất muối i-ốt có trụ sở tại phường Thành Nhất.

Cơ quan chức năng phát hiện một công ty bán ra thị trường hàng nghìn tấn muối i-ốt giả (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công ty của bà Ơn. Tại đây, công an phát hiện hơn 35 tấn muối i-ốt đã đóng gói thành phẩm cùng nhiều phương tiện, máy móc liên quan.

Cơ quan công an đã lấy 15 mẫu muối i-ốt gửi giám định tại Phân viện khoa học hình sự thành phố Đà Nẵng. Kết quả, hàm lượng i-ốt chỉ đạt 2,57-5,93mg/kg, trong khi hàm lượng được công bố trên bao bì là 20-40mg/kg.

Làm việc với công an, bà Ơn khai nhận, trước năm 2024, bà chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói i-ốt có trọng lượng khoảng 50g để trộn với 1 tấn muối thành phẩm.

Từ năm 2024, để tăng lợi nhuận, bà Ơn đã chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói i-ốt để trộn từ 2 tấn muối thành phẩm trở lên.

Riêng khoảng tháng 10/2025 đến nay, nữ giám đốc chỉ đạo sử dụng 1 gói i-ốt để trộn 3-4 tấn muối thành phẩm để xuất bán ra thị trường.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, trung bình mỗi ngày công ty của bà Ơn sản xuất, tiêu thụ 4-5 tấn muối i-ốt giả.

Chỉ trong năm 2025, công ty này đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i-ốt giả cho người tiêu dùng tại Đắk Lắk và Đắk Nông.