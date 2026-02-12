Giám đốc bị khởi tố vì chỉ đạo thuộc cấp khai thác cao lanh trái phép

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hải Sinh (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera; Nguyễn Văn Phú (SN 1988), Giám đốc điều hành mỏ và Phan Hùng Lĩnh (SN 1984), nhân viên kỹ thuật mỏ cao lanh La Dứt. Cả 3 cùng trú tại thành phố Huế.

Đối tượng Trần Hải Sinh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, mỏ cao lanh La Dứt (thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, thành phố Huế) được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép cho Công ty Cổ phần khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế từ năm 2005.

Sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Hucera (xã A Lưới 1), do Trần Hải Sinh làm Giám đốc.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép.

Giám đốc doanh nghiệp cùng thuộc cấp bị khởi tố vì tổ chức khai thác cao lanh trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan chức năng xác định, diện tích khai thác trái phép là hơn 11.200m2, với tổng giá trị khoáng sản trên 9 tỷ đồng. Các đối tượng thuê phương tiện vận chuyển số cao lanh khai thác trái phép được về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước.