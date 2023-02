Khởi tố nhóm thanh niên cho vay lãi "cắt cổ" 455%/năm

Ngày 28/2, Công an tỉnh Gia Lai thông tin vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Sỹ (SN 1995), Lê Văn Ngọc (SN 2002) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Đức (SN 1998, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến đầu tháng 1/2023, các đối tượng trên từ tỉnh Thanh Hóa vào Gia Lai thuê phòng trọ tại phường Trà Bá, TP Pleiku để thực hiện hành vi cho vay tín chấp với lãi suất cao.

Để quảng bá dịch vụ tín dụng đen, các đối tượng đã quảng cáo bằng nhiều hình thức trên các trang mạng xã hội, phát tờ rơi...

Các thanh niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhóm này thường cho vay số tiền gốc từ 5 triệu đến 50 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 20 ngày đến 25 ngày, với lãi suất tính theo ngày ở mức "cắt cổ", từ 10.000 đến hơn 12.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 360-455,7%/năm.

Với hình thức trên, các đối tượng đã cho hàng chục người dân vay số tiền gốc khoảng 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.