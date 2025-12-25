Khởi tố nhóm đối tượng đào xác lợn bệnh đem xẻ thịt bán

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Hoàng Đình (30 tuổi, trú xã Cam Lâm, Khánh Hòa) và 6 đối tượng khác về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, Đặng Hoàng Đình được xác định là người cầm đầu, thuê 6 đối tượng khác thực hiện hành vi đào bới xác lợn đã bị tiêu hủy do dịch bệnh tại các khu vực chôn lấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng tham gia giết mổ lợn bệnh (Ảnh: Lê Xuân).

Số lợn này sau đó được vận chuyển đến một bãi đất trống tại thôn Tân Sinh Tây (xã Cam Lâm) để mổ xẻ, lấy thịt bảo quản đông lạnh và đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất tại địa điểm trên.

Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 300 con lợn đã chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh. Trong đó, có 146 con đã bị xẻ thịt, 125 con chết nguyên con và 33 con còn sống nhưng trong tình trạng yếu. Nhóm đối tượng đã sơ chế hơn 5 tấn thịt lợn, với tổng giá trị ước tính trên 500 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm 304 mẫu bệnh phẩm cho thấy có tới 295 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Vụ việc cũng gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi, ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội.