Bắt được thanh niên bị truy nã về tội lừa đảo sau 3 ngày bỏ trốn

Ngày 25/8, Công an phường Phù Liễn bắt giữ Phạm Tuấn Kiệt (SN 2008, trú tại ngõ 47 Vân Quan, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Đối tượng Phạm Tuấn Kiệt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Phù Liễn, Hải Phòng).

Theo hồ sơ, Kiệt bị truy nã theo Quyết định số 16555 ngày 22/8 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị bắt, công an đã bàn giao đối tượng cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 19/8, Công an TP Hải Phòng cũng bắt Trần Lê Huy (SN 1986, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Huy bị truy nã theo Quyết định số 07/QĐTN ngày 24/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng (cũ) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.