Khởi tố người phụ nữ giật dây chuyền ở Tây Ninh

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, ngụ xã Mỹ Hạnh) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Công an tống đạt lệnh bắt giữ Thủy (Ảnh: M.N.).

Khoảng 8h40 ngày 29/1, bà M.T.K.T. (SN 1972, ngụ xã Hậu Nghĩa) đang bán hàng thời trang ở nhà riêng thì một phụ nữ đến hỏi mua quần áo. Trong lúc lựa đồ, người này nhiều lần cầm áo đưa sát cổ bà T. với lý do đo kích cỡ.

Sau khoảng 10 phút mặc cả, lợi dụng lúc bà T. sơ hở, Thủy bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng bà T. đang đeo rồi chạy ra ngoài, tẩu thoát bằng xe máy.

Chủ tiệm thời trang tri hô và đuổi theo, nhưng không kịp; sau đó, bà Thủy đến Công an xã Hậu Nghĩa trình báo.

Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xác định Nguyễn Thị Thủy là người thực hiện vụ cướp giật nói trên. Hồ sơ vụ việc được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, xử lý theo thẩm quyền.