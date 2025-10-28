Cảnh sát dùng flycam tìm kẻ cướp trong bãi lau sậy 4ha ở TPHCM

Liên quan đến vụ bắt giữ Trần Minh Tân (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp), nghi phạm cướp 100 triệu đồng núp trong bãi lau sậy ở TPHCM, cảnh sát vừa thông tin về quá trình truy bắt nghi phạm.

Theo đó, sáng 27/10, cảnh sát nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại chợ Bình Điền. Công an phường Bình Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng đến hiện trường.

Cảnh sát dùng flycam tìm kiếm, bắt giữ nghi phạm (Ảnh: Thuận Thiên).

Khi đến nơi, nhà chức trách xác định nghi phạm đang lẩn trốn vào bãi lau sậy gần chợ Bình Điền. Khu vực này rộng khoảng 4ha, có nhiều cây cối và lau sậy, giúp đối tượng dễ ẩn nấp, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Khi đó, cảnh sát huy động thêm cảnh sát cơ động đến hiện trường, đồng thời dùng flycam (máy bay không người lái) tìm tung tích nghi phạm.

“Khi phát hiện flycam trên trời, tên cướp chui vào các lùm cây để lẩn trốn. Tuy nhiên, cảnh sát đã lần theo và bắt giữ được nghi phạm”, một cán bộ điều tra chia sẻ.

Làm việc với cơ quan công an, Tân thừa nhận hành vi cướp 100 triệu đồng của tiểu thương ở chợ Bình Điện.

Nghi phạm khai do cần tiền tiêu xài, nên lên kế hoạch cướp tiền của tiểu thương ở chợ Bình Điền. Sau đó, anh ta mang theo dao và một khẩu súng nhựa, chạy xe máy từ nhà ở Đồng Tháp lên TPHCM.

Nghi phạm bị bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn trong bãi lau sậy rộng 4ha (Ảnh: Thuận Thiên).

Khi gần tới chợ Bình Điền, Tân dừng xe, tháo biển số bỏ vào bịch nylon. Tiếp đến, anh ta chạy xe máy vào chợ, đảo nhiều vòng tìm tiểu thương sơ hở để ra tay.

Khoảng 4h ngày 27/10, Tân giả làm khách vào sạp hàng tại chợ Bình Điền để mua đồ, sau đó anh ta bất ngờ giật túi tiền có khoảng 100 triệu đồng của chủ sạp rồi bỏ chạy.

Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, Tân rút ra một vật giống súng đe dọa. Tuy nhiên, khi nhiều người dân truy đuổi, Tân vứt lại túi tiền và chạy trốn vào bãi lau sậy gần đó.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, Tân bị cảnh sát bắt giữ khi đang trốn trong bãi lau sậy rộng khoảng 4ha.