Người đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi đánh tài xế ở TPHCM

Ngày 18/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh tài xế ô tô bị người đi xe máy tấn công trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng 17/8, trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền. Người bị đánh trong clip là anh N.V.T. (tài xế taxi công nghệ).

Người đàn ông đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi tấn công tài xế ở phường Bảy Hiền (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo anh T., khoảng 0h10 ngày 17/8, anh chở khách chạy trên đường Trường Chinh. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy ở chiều ngược lại vượt lên rồi loạng choạng ngã vào đầu xe nam tài xế.

Tại đây, người đàn ông lời qua tiếng lại với anh T. rồi bất ngờ lao vào tấn công anh này. Thời điểm trên, anh T. bỏ phương tiện rời đi, người đàn ông vẫn tiếp tục lớn tiếng đuổi theo. Vụ việc khiến anh T. bị thương ở phần mũi, hành khách trên xe hoảng sợ.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ô tô của anh T. quay lại. Nam tài xế đến trụ sở công an trình báo ngay sau đó.

Công an phường Bảy Hiền đã tiếp nhận vụ việc và đang xác minh, mời những người liên quan lên trụ sở làm việc.