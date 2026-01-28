Người phụ nữ vay tiền gửi cho kẻ xấu để "nhận trang sức và 5 tỷ đồng"

Ngày 28/1, Công an xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Bà N.T.T. (58 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được thông báo từ kẻ xấu rằng sẽ được nhận quà tặng gồm: túi xách, đồng hồ, trang sức và 5 tỷ đồng. Nhóm này yêu cầu người phụ nữ phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền phí.

Lực lượng chức năng vào cuộc ngăn chặn vụ lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Tin theo lời dụ dỗ, bà T. đã vay 200 triệu đồng tại ngân hàng và chuẩn bị thêm 50 triệu đồng tiền cá nhân để chuyển cho các đối tượng.

Nhận tin báo từ người dân, Công an xã Sơn Tây đã gặp gỡ người phụ nữ để tuyên truyền, giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn việc chuyển tiền.

Lực lượng công an cũng phối hợp với ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục trả lại số tiền 200 triệu đồng đã vay.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng, nhận quà giá trị lớn nhưng yêu cầu chuyển tiền trước. Khi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.