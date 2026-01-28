Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Bắt tạm giam tài xế xe khách

Ngày 28/1, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam khiến 4 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Văn Trường (SN 1986, trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 14/1, trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Đồng Tiến (Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách loại 16 chỗ, biển kiểm soát 38C-229.xx do anh Phan Văn Trường điều khiển và xe tải mang biển kiểm soát 35A-463.xx do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, trú tại thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hải Đăng).

Thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô khách chở 9 người, đang di chuyển theo hướng Nghệ An đi Hà Nội.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người trên xe khách tử vong, 6 người khác bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Phan Văn Trường điều khiển xe khách đi không đúng làn đường, không chú ý quan sát và không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 29/1, tỉnh này sẽ tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo và các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các sở, ngành, địa phương để thông tin kết quả điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức liên quan trong vụ việc.