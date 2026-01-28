Vào rừng bắt một con gà tiền mặt đỏ, 2 người lĩnh hơn 6 năm tù

Ngày 28/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Y Thạch KSơr (28 tuổi), Y Hội Niê (36 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk, tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2024, Y Thạch KSơr và Y Hội Niê rủ nhau vào rừng để săn bắt động vật hoang dã, trong đó, có bắt một cá thể gà tiền mặt đỏ (tên khoa học Polyplectron germaini) thuộc nhóm 1B, danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Gà tiền mặt đỏ thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Sau đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Y Thạch KSơr 5 năm tù, Y Hội Niê 5 năm 3 tháng tù. Kết thúc phiên tòa, các bị cáo có đơn xin giảm nhẹ án phạt.

Trong phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thực hành quyền công tố, nêu quan điểm giải quyết vụ án rằng, việc đưa các bị cáo ra xét xử là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở vùng đặc biệt khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, mục đích săn bắt của các bị cáo để làm thức ăn cải thiện trong gia đình...

Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị cần xử phạt các bị cáo hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để các bị cáo thấy được tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật mà an tâm, cải tạo tốt thành người có ích cho xã hội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Y Thạch KSơr 3 năm tù, Y Hội Niê 3 năm 3 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.