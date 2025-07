Triệt phá đường dây bán lô, đề núp bóng đại lý Vietlott

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an TPHCM) triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) do Phạm Quốc Anh (36 tuổi, ở TP Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, Phạm Quốc Anh cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng cùng một số người thân trong gia đình và khoảng 70 đối tượng khác đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, tạo lập, xây dựng thương hiệu kinh doanh xổ số điện toán Vietlott tại TP Vũng Tàu và huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, dưới vỏ bọc đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề. Cụ thể, Quốc Anh và vợ cho vợ chồng Lê Hoàng Ngọc Tú và Đặng Nhật Linh (em trai của Quốc Anh) đứng tên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh xổ số.

Đối tượng Phạm Quốc Anh (Ảnh: M.H.).

Sau đó, Quốc Anh đứng đằng sau, chỉ đạo tạo lập 15 điểm kinh doanh xổ số Vietlott và đại lý vé số kiến thiết. Các đại lý này đều được Quốc Anh đặt ở vị trí đắc địa, tại mặt tiền của các trục đường lớn và thuộc các khu vực đông dân cư, khu vực buôn bán sầm uất.

Đồng thời, các đại lý cũng được thiết kế biển hiệu, nhận diện thương hiệu riêng như: Đều có tên cuối là “Phát”, logo nhận biết của chuỗi là 79...

Để thực hiện tổ chức đánh bạc, Tú và Linh tuyển mộ, thuê và đào tạo các nhân viên trông coi, quản lý tại đại lý. Sau đó, các quản lý sẽ báo lại thông tin bán lô, đề cho các con bạc và chuyển tiền về cho Linh và Tú. Cuối cùng, Linh và Tú sẽ chốt tổng tiền thắng thua với Quốc Anh và Mỹ Dâng.

Các con bạc chủ yếu trả tiền mua số lô, đề hoặc nhận tiền trúng đề bằng tiền mặt tại các điểm nêu trên, phần còn lại giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian.

Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TPHCM đã bắt quả tang ổ nhóm trên, đồng thời tổ chức khám xét 3 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và 15 điểm bán vé số.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: M.H.).

Cơ quan điều tra cũng triệu tập và mời 79 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ. Kết quả, cảnh sát thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng; 661 tờ phơi đề; 78 điện thoại các loại, cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền đánh bạc của đường dây cờ bạc này từ năm 2022 là hơn 500 triệu đồng/ngày.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 68 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc, tuy nhiên Mỹ Dâng và một số đối tượng vẫn đang bỏ trốn.

Nhà chức trách cũng yêu cầu Lê Thị Mỹ Dâng cùng các đối tượng liên quan đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.