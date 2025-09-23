Khởi tố nam thanh niên xông vào nhà hành hung người phụ nữ giữa đêm

Ngày 23/9, Công an xã Tam Đảo (Phú Thọ) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, trú tại xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Công an xác định Thành và anh H.V.B. (46 tuổi, ở thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo) có mâu thuẫn cá nhân.

Tối 11/9, Thành cùng Nguyễn Văn Ánh (31 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (24 tuổi, xã Sơn Dương, Tuyên Quang) tới nhà riêng tìm anh B. nhưng không gặp.

Tại đây, nhóm đối tượng đã hành hung, gây thương tích cho chị L.T.D., 36 tuổi, vợ anh B..

Clip ghi lại sự việc cho thấy một đối tượng đấm vào mặt chị D.. Khi chị D. ngã ra sàn nhà, người đàn ông tiếp tục đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin.

Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi. Sau đó, chị D. được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Nguyễn Hữu Thành (cúi người) đang hành hung chị D. (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng.

Ngay sau đó, công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành và tiến hành điều tra vụ việc để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.