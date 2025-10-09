Khởi tố nam thanh niên cắt cây xanh gây chết người

Ngày 9/10, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết Trưởng Công an xã Văn Bàn là điều tra viên trung cấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Ma Seo Lềnh (SN 1996, trú tại xã Văn Bàn) về tội Vô ý làm chết người.

Trước đó ngày 17/9, Ma Seo Lềnh cùng anh G.A.T. (SN 1983) và 5 người khác (đều trú ở xã Văn Bàn) cùng nhau đi chặt gỗ (vườn rừng) cách nhà Lềnh khoảng 2km.

Ma Seo Lềnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Văn Bàn).

Theo cảnh sát, khi cả nhóm 7 người chặt được khoảng 18m3 gỗ, Lềnh bảo mọi người chặt thêm một cây nữa rồi về nghỉ. Lúc này, Lềnh dùng cưa máy để cắt cây gỗ trẩu phía dưới cây gỗ mà Lềnh đang cắt có 4 người đang ngồi nghỉ.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Văn Bàn).

Nhà chức trách cho hay, trước khi cắt cây, Lềnh đã hô lên “cây đổ rồi, chạy đi”. Tuy nhiên lúc này, cây trẩu đã đổ trúng người anh G.A.T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cảnh sát xác định, Lềnh nhận thức được việc chặt cây khi có người đang ở dưới là nguy hiểm cho người khác, nhưng vẫn thực hiện vì cho rằng bản thân đã thông báo cho người ở dưới. Tuy nhiên hành vi này của Lềnh đã cấu thành tội vô ý làm chết người.