Khởi tố hiệu trưởng và trưởng ban đại diện hội phụ huynh chiếm đoạt tài sản

Dân trí Bị can Thịnh và Thắng lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản do hội phụ huynh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, THCS huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang quyên góp.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Quốc Thắng (sinh năm 1979) trú tại thôn Quyết Thắng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, bị can Thắng là Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh của nhà trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Quân Văn Thịnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn (Ảnh: Lý Lan).

Theo hồ sơ vụ án, năm học 2019-2020, Thắng được giao quản lý, sử dụng quỹ do phụ huynh học sinh đóng góp. Lợi dụng lòng tin của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn, Thắng đã chiếm đoạt một phần số tiền này.

Trước đó, ngày 25/8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quân Văn Thịnh (sinh năm 1975) - là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn.

Dương Quốc Thắng - Trưởng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn tại Cơ quan công an (Ảnh: Lý Lan).



Theo cơ quan công an, bị can Thịnh lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm giả hồ sơ thi công, quyết toán khống công trình xây dựng, gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước; làm trái quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ Hội phụ huynh học sinh, gây thiệt hại cho quỹ Hội phụ huynh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Yên