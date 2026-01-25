Bắt giữ nữ giám đốc trốn truy nã ở Hà Nội

Ngày 25/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga (57 tuổi, cư trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, thời gian sống tại đặc khu Phú Quốc, Nguyễn Thị Thu Nga thành lập Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nga đại diện công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xi măng với ông T.T.P., giám đốc một công ty thương mại dịch vụ ở Phú Quốc.

Thực hiện thỏa thuận, ông P. góp 5 tỷ đồng vào lần hợp tác này. Theo thỏa thuận, công ty của Nga cũng phải bỏ ra số vốn tương đương nhưng bị can này không thực hiện nghĩa vụ mà sử dụng 5 tỷ đồng của ông P. mua bán xi măng cung cấp cho nhiều đối tác, không quyết toán, không chia lợi nhuận theo cam kết.

Khi ông P. yêu cầu làm rõ, Nga lấy lý do các đối tác chưa thanh toán tiền hàng, số xi măng còn lại bị hư hỏng do ngập lụt. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông P. đến công an tố cáo Nga.

Quá trình điều tra, công an xác định hành vi của Nga đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, bị can này bỏ trốn.

Đến ngày 9/9/2025, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nga.

Ngày 22/1, Nga đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội.