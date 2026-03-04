Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Healthy HKV

Tối 4/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Healthy HKV (gọi tắt Công ty HKV) trong các năm 2024 và 2025. Đồng thời, khởi tố bổ sung với bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc Công ty HKV về tội Trốn thuế.

Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng với Nguyễn Thị Thanh Hiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, trong năm 2025, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự Sản xuất, buôn bán hàng cấm, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty HKV và các đơn vị có liên quan. Tại thời điểm đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên đã bị khởi tố về tội Buôn bán hàng cấm.

Nhà chức trách cho hay, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lào Cai xác định, ngoài hành vi buôn bán hàng cấm, Nguyễn Thị Thanh Hiên còn thực hiện hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng, không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Theo cảnh sát, Hiên đã hưởng lợi bất chính số tiền gần 350 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thanh Hiên và các đối tượng liên quan.