Công an nói về việc chưa khởi tố vụ con đánh mẹ gãy tay ở Nghệ An

Ngày 4/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trưởng Công an xã Nghĩa Khánh cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, chưa thể khẳng định có hay không khởi tố vụ án.

“Chúng tôi đã có kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 9%. Gia đình bị hại có đơn từ chối. Chúng tôi tiếp tục xác minh thêm và sẽ trình cơ quan điều tra Công an tỉnh để báo cáo, đề xuất. Hiện chưa thể khẳng định có khởi tố hay không khởi tố”, Trưởng Công an xã Nghĩa Khánh nói.

Người mẹ bị con trai đánh gãy tay sau vụ việc gây bức xúc (Ảnh: Thanh Bình).

Ở góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Vinh Diện, Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Diện và Cộng sự (Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An), cho biết theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng hành vi gây thương tích đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình hoặc người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình thì vẫn cấu thành tội phạm.

Theo luật sư, trong vụ việc trên, hành vi của ông N. có dấu hiệu cấu thành tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, vì hành vi này thuộc khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự nên việc khởi tố hay không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại.

“Nếu người bị hại có đơn đề nghị không khởi tố thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án”, luật sư Diện phân tích.

Trước đó, Công an xã Nghĩa Khánh đã nhận được kết luận giám định thương tích đối với người mẹ - nạn nhân trong vụ việc xảy ra ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán). Tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân được xác định là 9%.

Theo lãnh đạo Công an xã Nghĩa Khánh, nếu chỉ căn cứ mức thương tích này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để khởi tố vụ án hình sự. Công an xã Nghĩa Khánh đang hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến cấp trên để tiếp tục xử lý; rà soát toàn bộ hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền nhằm đưa ra hướng xử lý phù hợp, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Về dấu hiệu của tội Ngược đãi cha mẹ, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), cho biết theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015, người đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể cha mẹ, dẫn tới việc thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ngược đãi cha mẹ mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự về tội Ngược đãi cha mẹ.

Cơ quan điều tra sẽ xác minh ngoài lần bạo hành trong sự việc nêu trên, người đàn ông này có thường xuyên có hành vi bạo lực tinh thần hoặc thể xác với người mẹ hay không. Đây sẽ là căn cứ để xem xét có hay không dấu hiệu phạm tội theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015.