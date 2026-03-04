Khởi tố “ông trùm” đường dây mại dâm tại 2 khách sạn ở Gia Lai

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Văn Duyên (SN 1988, trú tại xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội Chứa mại dâm.

Trước đó, tối 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp đơn vị liên quan triệt phá đường dây mại dâm trá hình dưới hình thức massage tại khách sạn Biển Hồ (phường Thống Nhất) và khách sạn Hương Pleiku (phường Diên Hồng), đều thuộc khu vực phía Tây Gia Lai.

Hoàng Văn Duyên được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm ở 2 khách sạn (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tại 2 cơ sở trên, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua kiểm tra, công an còn phát hiện 12 phụ nữ bán dâm, chủ yếu đến từ các tỉnh miền Tây, trong độ tuổi 25-30.

Cơ quan điều tra sau đó tạm giữ 5 đối tượng là quản lý khu massage của 2 khách sạn, triệu tập 12 phụ nữ bán dâm để phục vụ công tác điều tra. Mở rộng vụ án, công an xác định Duyên là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động mại dâm trá hình tại 2 khách sạn nói trên.

Công an phát hiện nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn ở Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã bán vé massage cho khách với giá từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau đó, nhân viên thực hiện kích dục và gợi ý khách mua dâm với giá từ 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng. Ước tính mỗi tháng, đường dây này thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân có liên quan.