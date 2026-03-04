Bắt đối tượng giết một phụ nữ rồi uống thuốc trừ cỏ tự sát

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng Cứ A Dê (38 tuổi, trú tại xã Văn Chấn) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 2/3, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo vào rạng sáng cùng ngày người dân phát hiện chị Mùa Thị C. (38 tuổi, trú tại xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La) tử vong tại sân nhà, trên người có thương tích.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị chức năng, công an địa phương tổ chức điều tra, xác minh vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định đối tượng sát hại chị C. là Cứ A Dê. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và nhân dân trên địa bàn xã Xím Vàng nhanh chóng tiến hành tổ chức truy tìm Cứ A Dê.

Đến 12h30 cùng ngày, công an đã bắt giữ được A Dê khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng, cách hiện trường khoảng 1km.

Đối tượng Cứ A Dê (Ảnh: Công an Sơn La).

Tại thời điểm bị bắt, Cứ A Dê đang trong tình trạng bị ngộ độc do uống thuốc trừ cỏ để tự sát. Sau đó, đối tượng đã được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ sự việc.