Công an vào cuộc vụ một phụ nữ đập phá hàng loạt ô tô đang đỗ trên đường

Ngày 4/3, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đang làm rõ vụ việc một phụ nữ có hành vi đập phá ô tô trên địa bàn.

Người phụ nữ (chưa rõ danh tính) gây ra vụ việc vào chiều cùng ngày, trên đường Trần Phú, phường Nam Đông Hà. Người này dùng gậy, rựa đập phá kính, gương chiếu hậu của nhiều ô tô đang đỗ ở vỉa hè.

Ô tô bị đập phá (Ảnh: Công an phường Nam Ba Đồn).

Một số thùng rác đặt ven đường Trần Phú, phường Nam Đông Hà cũng bị người phụ nữ đập hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an phường Nam Đông Hà nhanh chóng có mặt, khống chế người phụ nữ này, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.