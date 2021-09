Nổi cơn ghen, sát hại nhân tình của vợ cũ

Dân trí Nhìn thấy vợ cũ của mình thân mật với nhân tình, Trần Văn Hộp nổi cơn ghen rồi cầm dao đâm nhân tình của vợ cũ tử vong. Người vợ cũ cũng bị Hộp đâm trọng thương.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Hộp (sinh năm 1991, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), bị truy tố về tội "giết người".

Bị cáo Hộp tại phiên tòa ngày 10/9.

Theo cáo trạng, Trần Văn Hộp kết hôn với chị L.T.M. (SN 1993, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) và có một đứa con. Do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận nên cuối tháng 8/2020, Hộp và chị M. ly hôn.

Mặc dù đã ly hôn nhưng giữa Hộp và chị M. vẫn thường xuyên qua lại, sống chung với nhau.

Đầu năm 2021, chị M. mở quán nhậu tên Lương Sơn Quán tại thị trấn Tân Bình và thuê anh D.V.N. (SN 1993, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) làm đầu bếp chính cho quán. Thời gian này, Hộp tỏ ra ghen tuông, cho rằng chị M. và anh N. có quan hệ tình cảm với nhau.

Tối 26/3, Hộp, chị M., anh N. cùng các nhân viên ngồi ăn uống tại quán. Trong bữa tiệc, giữa N. và Hộp xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Hộp cho rằng anh N. và vợ cũ có tình cảm với nhau. Đến khoảng 1h sáng hôm sau thì tan tiệc, ai về nhà nấy, riêng anh N. và chị M. ở lại.

Khoảng 3h30 sáng 27/3, Hộp điều khiển xe máy quay lại quán thì thấy anh N. đang nằm ngủ cùng chị M. tại phòng ngủ của quán. Vì quá ghen tuông, Hộp chạy xuống nhà bếp lấy một con dao xông vào phòng chém nhiều nhát vào người của N. khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Thấy vậy, chị M. lao vào can ngăn cũng bị Hộp chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu gây thương tích 26%.

Sau khi ra tay sát hại anh N., Hộp vào phòng khóa cửa lại rồi tự đâm vào cổ của mình để tự sát. Đến khoảng 7h cùng ngày, nhân viên phục vụ quán đến dọn dẹp và phát hiện sự việc nên gọi gia đình đến đưa chị M. đi cấp cứu. Còn Hộp vẫn cố thủ trong phòng, cầm dao đâm vào ngực hòng kết liễu mạng sống của mình.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Bình và Công an huyện Hiệp Đức nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phá cửa đưa Hộp đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, bị cáo Hộp khóc xin mẹ bị hại N. tha thứ. Nhưng nỗi đau mất con quá lớn, mẹ bị hại đã yêu cầu Hội đồng xét xử tuyên mức án nghiêm minh, đúng pháp luật.

Theo Hội đồng xét xử, việc chị M. không chết là do được cấp cứu, chữa trị kịp thời và nằm ngoài ý thức chủ quan của bị can. Do đó, hành vi của bị cáo Hộp đã cấu thành tội "Giết người" với các tình tiết định khung "Giết 2 người trở lên", "Có tính chất côn đồ", "Vì động cơ đê hèn" quy định tại các điểm a, n, q khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn, xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hộp tử hình về tội "Giết người".

Công Bính