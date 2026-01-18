Khởi tố người đàn ông lừa đảo xuất cảnh "đi nhanh, không cần hồ sơ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 đề nghị truy tố Ngô Văn Dũng (SN 1986, trú tại xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Ngô Văn Dũng có dấu hiệu lừa đảo thông qua thủ đoạn môi giới xuất cảnh trái phép sang Đài Loan.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Văn Dũng để điều tra theo quy định.

Đối tượng Ngô Văn Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, do không có việc làm ổn định, Dũng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Đối tượng tham gia nhiều hội nhóm trên Facebook, TikTok, Zalo, Line với nội dung “vượt biên”, “đi Đài Loan nhanh”, “không cần hồ sơ” để tìm người có nhu cầu.

Quá trình tiếp cận bị hại, Dũng liên tục thay đổi tên hiển thị, đưa ra thông tin gian dối về việc có đường dây đưa người xuất cảnh trái phép bằng đường biển. Đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, sau đó tiếp tục viện lý do “chưa có tàu”, “chưa đủ người”, “phải đóng thêm phí” để chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 4 đến tháng 7/2025, Ngô Văn Dũng đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất cảnh trái phép trên không gian mạng; không tin vào các lời mời gọi “đi nhanh, không hồ sơ, không hợp đồng”, không chuyển tiền cho cá nhân, tài khoản mạng xã hội.

Người dân khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần liên hệ các doanh nghiệp được cấp phép và thực hiện theo con đường hợp pháp. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan công an.