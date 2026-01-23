Khởi tố đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh ở Hưng Yên

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Bá Luật (SN 1991), Nguyễn Khắc Quang (SN 1993), Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973), Đào Thị Sáu (SN 1971), cùng trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Trương Minh Đức (SN 2002) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Nhóm bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, các đối tượng hình thành đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi do Nguyễn Bá Luật cầm đầu, đưa sản phẩm ra thị trường làm thực phẩm cho người.

Khoảng 9h ngày 24/12/2025, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ tại nhà Nguyễn Khắc Huệ, do Nguyễn Bá Luật thuê, phát hiện 9 con lợn còn sống có biểu hiện mắc bệnh, tổng trọng lượng 338kg.

Ngoài ra, tổ công tác thu giữ hơn 4,4 tấn thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn đã và chưa cấp đông tại cơ sở này. Kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Luật, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 248kg thịt và nội tạng lợn đã cấp đông.

Các đối tượng khai nhận toàn bộ số lợn và sản phẩm trên được thu mua từ các hộ dân có lợn chết hoặc mắc bệnh với giá rẻ, sau đó giết mổ, phân loại và bán ra thị trường, trong đó có một lượng lớn tiêu thụ cho các cơ sở chế biến thực phẩm ngoài tỉnh.

Kết quả giám định cho thấy 100% mẫu thịt và mẫu máu của 9 con lợn đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cơ sở giết mổ lợn vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.