Khởi tố đối tượng vờ hỏi đường để dâm ô với nữ sinh

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hải (28 tuổi, trú xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Tiến Hải (trái) tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ (Ảnh: Công an Thái Bình).

Trước đó, khoảng đầu tháng 3, Công an xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ nhận được thông tin phản ánh trên địa bàn xã xuất hiện đối tượng lạ vờ hỏi thăm đường rồi thực hiện hành vi dâm ô với các học sinh nữ.

Quá trình điều tra, ngày 27/3, Công an xã Quỳnh Ngọc đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Tiến Hải.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ dâm ô với học sinh tại địa bàn xã Quỳnh Ngọc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.