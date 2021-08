Vụ phóng hỏa khiến 4 người thân tử vong: Khởi tố bị can, tạm giam người cha

Dân trí Người cha đổ xăng, phóng hỏa khiến 4 người thân trong gia đình tử vong vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố, tạm giam về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Công an TP Hải Phòng vừa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải để điều tra về hành vi giết người.

Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) được xác định đã gây ra vụ cháy khiến 4 người thân trong chính gia đình của người đàn ông này tử vong.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối ngày 15/8, tại nhà riêng ở thôn 3, ông Nguyễn Văn Hải và con gái là chị N.T.H. (SN 1990) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Nguyên nhân vụ án đau lòng được cơ quan Công an xác định là do mâu thuẫn giữa người cha và con gái.

Nguyên nhân được xác định là do chị H. dù đã xây dựng gia đình nhưng không chịu về nhà chồng (cùng huyện Thủy Nguyên) mà chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ.

Vì vậy, ông Nguyễn Văn Hải đã đi mua khoảng 15 lít xăng đem về nhà đổ vào phòng ngủ của chị H. Sau đó, ông Hải dùng bật lửa đốt dẫn đến vụ cháy thương tâm.

Hậu quả, 4 người có mặt trong căn phòng trên đều bị tử vong. Các nạn nhân gồm: bà N.T.T. (SN 1971, là vợ Hải); chị N.T.H. (SN 1990, là con gái Hải); cháu V.T.T.N. (SN 2017, là con gái chị H.) và anh V.T.K. ( SN 1990, chồng của chị H.).

Toàn bộ tài sản trong căn phòng cũng bị hư hỏng.

An Nhiên