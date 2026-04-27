Khởi tố đối tượng ở Ninh Bình mua súng về bắn chim

Ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường (SN 1987), trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Phạm Văn Cường (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ tại chỗ ở của Phạm Văn Cường 1 khẩu súng hơi và 152 viên đạn kim loại hình nấm. Cơ quan công an xác định khẩu súng và 152 viên đạn trên đều thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Cường khai nhận trước đó có mua 1 khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì với ý định để bắn chim. Sau đó, Cường tiếp tục lên mạng xã hội tìm mua đạn chì và 2 lần ra đê sông Hồng, thuộc địa phận xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình để bắn chim. Sau mỗi lần sử dụng Cường mang khẩu súng về nhà cất giấu thì bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.