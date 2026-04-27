Mua vàng giả trên mạng xã hội mang đi cầm cố chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường (SN 1994), trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đinh Văn Cường (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 2/2 đến ngày 4/4, Đinh Văn Cường sử dụng tên giả là Đỗ Văn Nam, quê ở Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, 6 lần đến một cửa hàng mua, bán vàng ở xã Yên Từ, để bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Thấy Đinh Văn Cường liên tiếp đến cầm cố trang sức vàng với số lượng lớn, chủ cửa hàng vàng nghi ngờ đối tượng có hành vi bất minh nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Yên Từ khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét đối tượng.

Ngày 4/4, Đinh Văn Cường tiếp tục đến tiệm vàng đề nghị được cầm cố 2 kiềng vàng đeo cổ, mỗi kiềng 5 chỉ và nhận số tiền 150 triệu đồng thì bị cơ quan công an bắt quả tang, thu giữ 2 kiềng vàng đeo cổ và toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng đã nhiều lần cầm cố trước đó.

Số vàng giả mà Cường mang đi bán, cầm cố (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Cường khai nhận, toàn bộ số trang sức kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả; được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội Zalo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an và kết quả giám định cho thấy, phần kim loại đều là hợp kim bạc (Ag), đồng (Cu). Các mẫu có màu vàng là do được mạ vàng hoặc được phủ chất màu vàng không chứa vàng kim loại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án.